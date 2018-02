Caio Júnior define time, mas esconde o capitão no Palmeiras O técnico Caio Júnior confirmou a escalação do Palmeiras para o clássico contra o Corinthians, domingo, no Morumbi, mas não revelou quem será o capitão do time - um detalhe que, para ele, não é nada banal. ?O capitão é o jogador que tem a função de ser o líder em campo, é uma grande responsabilidade?, comentou. A braçadeira vinha com o goleiro Marcos desde o início da temporada, mas foi para o volante Martinez no último jogo, contra o São Caetano, ?para tirar um peso das costas do Marcos?, segundo Caio Júnior. O atacante Edmundo, que volta a jogar após três semanas parado por causa de uma tendinite no joelho direito, também pode ser o capitão - ele já exerceu essa função no ano passado, quando Marcos estava contundido. ?As chances do Edmundo são iguais às dos outros 10 jogadores?, disse o técnico. Faixa de capitão à parte, Caio Júnior admitiu que Edmundo não teve boa participação no treino desta sexta-feira, em Águas de Lindóia - o camisa 7 ?isolou? três bolas, errou passes de dois metros e mostrou pouquíssima mobilidade -, mas bancou sua escalação para o clássico. ?O Edmundo foi excelente nos treinos de quarta e quinta-feira, mas hoje [sexta] talvez estivesse cansado ou se poupando?, disse Caio Júnior. ?O Edmundo é um jogador experiente. Assim como o Valdivia, pode decidir o jogo numa enfiada de bola?, emendou o treinador. O time terá: Marcos; Wendel, David, Edmílson e Leandro; Pierre, Francis, Martinez e Valdivia; Edmundo e Alemão. Edmundo ganhou a vaga do meia William, machucado, mas não deverá jogar os 90 minutos, segundo Caio Júnior, devido ao tempo que ficou parado. É por isso que o técnico tem preparado o ala Michael para jogar como meia-atacante durante o segundo tempo. ?Essa é uma experiência que há muito tempo venho querendo fazer num jogo. O Michael tem muita velocidade, um futebol parecido com o William. É uma ótima opção que eu tenho?, disse Caio Júnior, que já disse que esse é o motivo pelo qual, na numeração fixa para o Paulistão, Michael veste a camisa 11. Lição de casa Antes do treino, o técnico conversou com seus jogadores sobre a partida entre Corinthians e Pirambu, na noite de quinta-feira. Caio havia pedido para que os atletas, concentrados em seus quartos no hotel em Águas de Lindóia, assistissem à partida pela TV e prestassem muita atenção no comportamento tático do rival. ?Foi uma recomendação do Caio que nós procuramos seguir. Deu para dar uma espiadinha legal?, disse o volante Pierre, provável marcador do meia Roger no clássico. ?Ele é um excelente jogador, que dispensa comentários. Tenho que entrar bem ligado para fazer a marcação sobre ele?, completou.