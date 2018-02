Caio Júnior enaltece união do Palmeiras para ser campeão Após iniciar o Paulistão com vitória sobre o Paulista de Jundiaí por 4 a 2, o técnico Caio Júnior não escondeu a empolgação e também não foi modesto ao falar das chances do clube do Palestra Itália no Estadual - o time não ganha o título da competição há 11 anos. ?O Palmeiras não deve nada a ninguém?, afirmou o treinador, que também aposta no rival do Morumbi. ?Vejo o São Paulo à frente, pela situação óbvia de ter mantido a mesma escalação do ano passado, com uma ou duas mudanças apenas. É o atual campeão brasileiro e tem um técnico muito competente.? O comandante da equipe paulista lembra que ?ainda tem sete jogadores que nem estrearam", referindo-se a Edmundo, Nen e os reforços Martinez, Leandro, Cristiano, Florentín e Gustavo, que atuou no Brasileirão de 2006 pelo Paraná. Apesar de ainda não assinar contrato, o zagueiro já treinou nesta sexta-feira na Academia de Futebol do Palmeiras e segue esperando a liberação do Schalke 04 - ele havia assinado um pré-contrato com os alemães. Com estes atletas, o técnico prevê que o Palmeiras pode ser campeão do Paulistão por ter ?um grupo unido?. ?Todos, inclusive os que não tinham condição de jogo, foram ao vestiário dar força ao time. É esse clima de união que eu quero?, comentou Caio Júnior. Numeração fixa Os torcedores do Palmeiras devem ter estranhado ao ver o meia William iniciar o jogo contra o Paulista com a camisa 17, enquanto Marcelo Costa jogou com a 18. O motivo é que o clube decidiu adotar a numeração fixa para a temporada, assim como fizeram os rivais Corinthians e São Paulo nos últimos dois anos. Assim, vários dos reforços cotados para o time titular usarão números considerados "reservas", como o volante Martinez, que jogará com a camisa 25, e o atacante paraguaio Florentín, que usará a camisa 20. Até mesmo o zagueiro Gustavo já está na lista, com o número 26. Confira os números dos jogadores: 1 - Marcos 2 - Paulo Baier 3 - Dininho 4 - Edmílson 5 - Pierre 6 - Leandro 7 - Edmundo 8 - Wendel 9 - Osmar 10 - Valdivia 11 - Michael 12 - Diego Cavalieri 13 - Amaral 14 - Nen 15 - Francis 16 - Caio 17 - William 18 - Marcelo Costa 19 - Reinaldo 20 - Florentín 21 - Cláudio 22 - David 23 - Leonardo Silva 24 - Bruno 25 - Martinez 26 - Gustavo (se assinar) 27 - Thiago Gomes 28 - Marquinhos 29 - Beto 30 - Cristiano