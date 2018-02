Caio Júnior joga ´rachão´ ao lado de Edmundo e faz três gols Na véspera do clássico contra o Corinthians, o Palmeiras fez um treino recreativo na manhã deste sábado que contou até com a participação do técnico Caio Júnior, que reviveu seus tempos de atacante e marcou três gols. O ?rachão? foi disputado no hotel fazenda em que o time está hospedado desde quinta-feira, em Águas de Lindóia. A volta a São Paulo é ainda neste sábado, logo após o almoço. O jogo contra o Corinthians começa às 16 horas deste domingo, no Morumbi. Caio Júnior jogou o ?rachão? no time azul, que tinha Edmundo, Valdivia e Alemão, entre outros. O time de vermelho era comandado por Martinez, Dininho e Michael. Os azuis venceram por 7 a 1. Além de Caio Júnior, marcaram Marcelo Costa (duas vezes), Edmundo e Alemão. O volante Martinez descontou para o time vermelho. O meia William e o atacante Florentín, machucados, ficaram fazendo tratamento no CT da Barra Funda, em São Paulo. Eles são os únicos desfalques do Palmeiras para o clássico. Caio Júnior escalará a equipe assim: Marcos, Wendel, David, Edmílson e Leandro; Francis, Pierre, Martinez, Valdivia e Edmundo; Alemão. Para o banco de reservas, o técnico relacionou os seguintes jogadores: Diego Cavalieri, Amaral, Dininho, Michael, Marcelo Costa, Osmar e Cristiano. O meia Caio, que vinha sendo uma boa opção para o segundo tempo, não ficará nem no banco por opção do treinador.