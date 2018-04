Caio Júnior mantém time com Martinez no meio-campo

O técnico Caio Júnior manteve o volante Martinez no último treino em São Paulo antes da partida contra o Internacional, pela penúltima rodada do Brasileirão, que é fundamental para as pretensões do clube de conseguir uma vaga à Copa Libertadores. Veja também: Caio Júnior acredita na renovação do contrato após o Nacional Com Martinez no time, Caio Júnior espera que o Palmeiras tenha mais força defensiva e evite, principalmente, que o Inter tenha espaço para armar jogadas de bola aérea. "O Inter é uma equipe forte e alta. O Martinez foi titular o ano inteiro, entrou bem contra o Fluminense e é de minha total confiança", contou o treinador, que no sábado comandará um treino em Porto Alegre. O Palmeiras viaja para o Rio Grande do Sul ainda nesta sexta-feira. Deyvid Sacconi, que deixou o time para a entrada de Martinez, também viaja com a delegação. Ele será opção para o segundo tempo. No domingo, às 16 horas, o Palmeiras deve entrar no gramado do Beira Rio com: Diego Cavalieri, Wendel, Dininho, David e Leandro; Pierre, Martinez, Makelele e Caio; Edmundo e Rodrigão.