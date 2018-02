Caio Júnior não é mais o técnico do Palmeiras

Caio Junior não é mais técnico do Palmeiras. Ele e os dirigentes do clube não chegaram a um acordo para a renovação do contrato para 2008 - o atual vence no dia 31 de dezembro deste ano. O time alviverde, porém, não deve ficar muito tempo sem comando no time profissional, já que Dorival Junior, ex-Cruzeiro, estará em São Paulo nesta sexta pela manhã para se reunir com Saverio Orlandi e Toninho Cecílio, ambos do departamento de Futebol. Veja também: Sem acerto com o Palmeiras, Caio Jr é o novo técnico do Goiás Em seu período no comando do Palmeiras, Caio Junior dirigiu o time em 60 jogos, com 28 vitórias, 15 empates e 17 derrotas, com aproveitamento de 55% dos pontos disputados. Um dos motivos que teriam pesado para a decisão da liberação do técnico é a pressão da torcida alviverde, decepcionada com a não-classificação do time para a Copa Libertadores, e o fato de ele ter uma proposta de um time árabe. O técnico, porém, não confirma essa proposta. Procurado pelo estadao.com.br, Caio Junior não atendeu às ligações. "Estou deixando o Palmeiras de cabeça erguida e com as portas abertas no futuro. Fizemos um grande trabalho e implantamos uma filosofia que há tempos não se via. A forma de agir de cada um de nós mudou, e a mentalidade também. Tenho certeza que tudo o que plantamos será colhido em 2008. O Palmeiras está preparado para ser campeão", disse o treinador em entrevista ao site oficial do time alviverde. "A derrota para o Atlético e a conseqüente não classificação para a Copa Libertadores colaboraram bastante para minha saída. Em conversa com a diretoria, consideramos desnecessário iniciar o ano desgastado. Mas saio com a consciência tranqüila e ciente de que fiz algo de bom para o clube. Comecei um objetivo que alguém terminará no próximo ano." Agora, os diretores do Palmeiras aguardam a conversa com o técnico Dorival Júnior, marcada para sexta pela manhã no Palestra Itália. O técnico tem uma ligação com o clube: foi jogador e é sobrinho do ex-meio-campista e ídolo Dudu, que pertenceu ao time conhecido como Academia, nos anos 60 e 70. Como técnico, Junior levou o Cruzeiro à Copa Libertadores do ano que vem, mas de forma irregular - após um bom começo de Brasileirão, o time perdeu o ritmo e só garantiu a classificação na última rodada. Caso não consiga fechar com Dorival Junior, aí sim o Palmeiras deve procurar outros treinadores. Atualizado às 17h48 para acréscimo de informações