Caio Júnior não sabe se permanece no comando do Palmeiras

Caio Júnior entregou o cargo. Envergonhado pela derrota, o treinador disse que seu futuro no Palmeiras é incerto. Uma reunião provavelmente nesta segunda-feira à tarde entre ele e a diretoria deve definir a situação. "Se chegarmos à conclusão que devo ficar, eu fico. Se não, vou seguir minha carreira", afirmou Caio Júnior. "Meu contrato termina no dia 31 de dezembro e este domingo foi meu último dia de trabalho." Veja também: Classificação final Os resultados do campeonato Palmeiras decepciona e perde vaga para a Copa Libertadores O vice-presidente Gilberto Cipullo ficou surpreso com as declarações do treinador e garantiu que ainda tem interesse na renovação do contrato. "A intenção é que o trabalho dele continue", disse o dirigente. "O resultado não interfere na nossa decisão." Internamente, porém, a situação de Caio Júnior é quase insustentável. Boa parte dos conselheiros já questionava o treinador. Neste domingo, foi a vez de a torcida reclamar muito dele, principalmente pela estranha decisão de ter deixado Caio, artilheiro do Palmeiras no Brasileirão com nove gols, no banco de reservas. "O time não jogou bem e eu assumo a responsabilidade", disse o técnico. Na tentativa de procurar desculpas pelo fracasso, Caio Júnior lembrou que "o Palmeiras tentou contratar vários jogadores e não conseguiu." O técnico se disse "extremamente frustrado" pela não classificação para a Libertadores, mas qualificou o ano como positivo. "Hoje o Palmeiras tem um elenco, coisa que não tinha."