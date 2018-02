Caio Júnior pede para o Palmeiras forçar o jogo pelas laterais Para evitar os erros do ano passado, o técnico Caio Júnior espera que os jogadores do Palmeiras mudem a forma de atuar dentro de campo. Dentre as principais alterações, o treinador quer que os laterais sejam mais acionados, principalmente Paulo Baier. Assim, o time criaria dificuldades para os adversários. "O Palmeiras de 2006 centralizava muito a bola no meio-de-campo, o que acabava complicando a criação", contou o treinador. "Por isso, nossa meta será a de trabalhar a abertura das jogadas pelas laterais. No futebol de hoje, a maioria dos gols saem pelos cantos ou em bola parada. Assim, temos de ter jogadores no setor." Além de Baier, pela direita, o recém contratado Leandro deverá ser o dono da vaga do lado esquerdo. "Não sei se conseguirei aplicar isso no início do trabalho, pois é algo que se constrói com tempo e trabalho coletivo. Para o sucesso dos laterais, os zagueiros devem sair jogando e demonstrar personalidade", revelou o treinador. Caio Júnior também pretende moldar o grupo através da conversa. "O lado psicológico é muito importante. Reduzimos consideravelmente o elenco em comparação com o ano passado. Contratamos alguns jogadores experientes, como Martinez (volante) e Edmílson (zagueiro), que passarão segurança aos mais jovens." Caça-talentos no Paulistão Apesar de o Palmeiras não conquistar um título de expressão desde 1999, quando venceu a Libertadores, Caio Júnior pede paciência para montar um time vitorioso. "Sei que um clube grande vive de conquistas. Mas, temos de trabalhar dentro de um planejamento. Desta forma, pretendemos analisar as equipes do interior que disputam o Paulistão para encontrar jovens jogadores." Ainda pelo planejamento, o treinador quer que o Palmeiras volte à Libertadores. "Com mais algumas peças, conseguiremos uma boa equipe, equilibrada e capaz de atingir os nosso objetivos. A estrutura oferecida pelo Palmeiras é muito boa, uma das melhores do Brasil. É só trabalharmos com seriedade." Apresentação dos reforços Principais nomes da lista de Caio júnior, Leandro e Martinez, que vieram depois de uma troca com o atacante Marcinho, que foi para o Cruzeiro, serão apresentados pela diretoria nesta terça-feira.