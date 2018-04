Caio Júnior pode conquistar primeiro título no Brasil com o Vitória

SÃO PAULO - O clássico entre Vitória e Bahia neste domingo, no Barradão, pode significar uma data especial para Caio Júnior. Após onze anos à beira dos gramados, o treinador tem tudo para conquistar o seu primeiro título no futebol brasileiro. Além da marca pessoal, o comandante do Vitória tem a possibilidade de registrar a decisão do Campeonato Baiano na história do clube. Caso vença o maior rival mais uma vez, se tornará o único treinador a ganhar quatro clássicos consecutivos numa mesma temporada. Para a rivalidade baiana, o feito tem muito peso.

No primeiro confronto da decisão, realizado na Arena Fonte Nova, domingo passado, o Vitória abriu grande vantagem. Goleou o Bahia por 7 a 3 e, por ter feito melhor campanha na fase inicial do estadual, só perderia o título do Baianão caso fosse derrotado por cinco gols de diferença. A última vez que isso aconteceu foi na edição de 1986, na antiga Fonte Nova, quando Cláudio Adão e Bobô comandaram o triunfo do Bahia sobre o rubro-negro.

Antes de se aproximar da taça do estadual, que neste ano terá o desenho do Mercado Modelo, ponto turístico de Salvador, Caio Júnior bateu na trave em duas oportunidades. Logo na primeira chance como treinador profissional do Paraná, ele chegou ao vice-campeonato. Anos depois, em 2008, Caio Júnior teve outra oportunidade de festejar um caneco no futebol brasileiro, mas não conseguiu. Liderou todo campeonato no comando do Goiás para ser surpreendido na reta final pelo Itumbiara.

Entusiasmado com a real possibilidade de se tornar campeão pela primeira vez no País, o treinador é só elogios à estrutura do Vitória que, de acordo com ele, proporciona aos profissionais de seu elenco um bom ambiente de trabalho. "Colhemos nesse momento o que foi plantamos. O Vitória é um clube organizado, com pagamentos em dia e com um espaço de concentração e treino dos melhore do Brasil. O clube tem uma ótima estrutura. Então, você junta uma série de coisas favoráveis e dá nisso. O Vitória é um clube muito bom de se trabalhar."

CAMPANHA

Apesar do bom clima que toma conta do Barradão, o técnico passou por momentos turbulentos na capital baiana no início do ano. Nas quartas de finais da Copa do Nordeste, dentro de casa, o rubro-negro foi goleado pelo Ceará e deu adeus à competição prematuramente. Choveram críticas sobre o trabalho do paranaense Caio Júnior, mas ele foi mantido no cargo. Meses depois, pela Copa do Brasil, Caio esteve próximo de deixar o time baiano após derrota para o Mixto, do Mato Grosso. Porém, com sucessivas boas atuações no Estadual, além de dois triunfos consecutivos sobre o Bahia, seu trabalho ganhou corpo.

Caio Júnior, antes de chegar ao Vitória no início de 2013, passou por grandes clubes do futebol brasileiro e teve experiências fora do País. Foram treze equipes antes de desembarcar na Toca do Leão: Paraná, Londrina, Cianorte, Gama, Palmeiras, Goiás, Flamengo, Vissel Kobe-JAP, Al Gharafa, Al Jazira, Botafogo, Grêmio e Bahia.