Caio Júnior prepara Caio e Marquinho para enfrentar o Goiás

Caio, Marquinho e Florentín, este foi o setor ofensivo do Palmeiras que treinou nesta quarta-feira e deve enfrentar o Goiás, no domingo, em Goiânia. "Com os vários desfalques, essa é a formação que mais se parece com nosso time que tem jogado", justificou o técnico Caio Júnior. "O Marquinho é rápido e canhoto como Michael [suspenso] e William [contundido]. Já o Caio é mais técnico, como Valdivia [na seleção chilena] e Edmundo [suspenso]." Caio e Marquinho são jovens - o primeiro tem 20 anos e veio por empréstimo do Barueri, após uma temporada no Inter; o segundo tem 21 e é formado nas equipes de base. Dos dois, quem requer mais atenção de Caio Júnior é o xará. "Não sou garoto-problema", diz o meia, que já andou faltando em treino. O técnico o vê com ressalvas: "O Caio tem força, tem velocidade, chuta bem. Falta ele se decidir se quer ser um bom jogador ou ser só mais um. Estou esticando a mão pra ele." Na zaga, Caio Júnior escolheu Nen para ser o substituto de David, que está com a seleção brasileira sub-20. Edmílson segue na vaga de Dininho, lesionado. Paulo Sérgio e Leandro serão os laterais. No meio-de-campo, Martinez volta após cumprir suspensão e atuará ao lado de Pierre e Wendel.