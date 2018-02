Caio Júnior quer mais um jogador do Cruzeiro no Palmeiras Envolvidos na troca pelo meia-atacante Marcinho, o volante Martinez e o lateral-esquerdo Leandro podem não ser os únicos cruzeirenses a reforçar o Palmeiras. O técnico Caio Júnior já admitiu que tem interesse em um dos nove atacantes que iniciaram nesta quarta-feira a pré-temporada no clube mineiro. São eles: Araújo, Carlinhos Bala, Diego, Diego Silva, Fábio Pinto, Geovanni, Kerlon, Nenê e Rômulo - estes dois últimos, aliás, foram procurados pelo Palmeiras, mas preferiram acertar com a Cruzeiro. Sobram, assim, os outros sete. ?Não posso revelar qual é, para não atrapalhar a negociação?, disse Caio Júnior. ?Mas é um jogador que observo há algum tempo e seria muito útil pra gente.? O diretor de futebol do Palmeiras, Gilberto Cipullo, já obteve a liberação do Cruzeiro para acertar salários com Martinez e Leandro. O primeiro até já tem tudo apalavrado com o clube. O segundo, de acordo com o empresário Léo Rabello, deve assinar contrato nesta quinta. Tanto Martinez como Leandro são esperados até sexta-feira por Caio Júnior, que pretende usá-los no time titular. ?O Martinez é um organizador, vai ser o canhoto que não tínhamos no meio-campo. Já o Leandro dispensa comentários. É jogador de seleção?, disse o técnico. Caio admitiu ainda que o Palmeiras já acertou com o zagueiro Gustavo, ex-Paraná. ?Falta só um detalhe jurídico para ele começar a trabalhar com a gente?, disse o técnico. O ?detalhe? é a rescisão do pré-contrato que Gustavo havia assinado com o Schalke 04, da Alemanha. Com Gustavo, Martinez, Leandro e um dos atacantes cruzeirenses, Caio diz que precisaria só de mais um centroavante para dar o grupo como fechado.