Caio Júnior se orgulha de assédio a jogadores do Palmeiras A procura de clubes europeus pelas jovens revelações do Palmeiras encheu o técnico Caio Júnior de orgulho. Para ele, o interesse dos estrangeiros é uma recompensa a sua aposta nos jogadores da base. ?No ano passado, o Palmeiras não tinha nem valores para vender. Agora tem.? Caio Júnior adoraria manter no elenco o zagueiro David e os meias Michael e William, os três que mais despertam interesse da Europa. Mas deixa claro que não vai - e nem teria como - barrar a negociação de nenhum jogador. ?É uma questão administrativa e eu não vou me meter?, disse Caio. ?Mas lógico que se perguntarem minha opinião, eu vou dar.? Michael é quem tem mais chances de sair, e não porque Caio ou a diretoria não confiam em seu potencial, mas sim porque seu empresário, Neco Cirne, ?se queimou? no clube após o caso Paulo Baier, que também é seu cliente. Embora não admitam publicamente, os diretores do Palmeiras responsabilizam Neco pela decisão de Paulo Baier em abandonar o clube por causa dos salários atrasados, em fevereiro. O empresário teria feito a cabeça do jogador. ?E fez isso sem ter nem uma proposta de outro clube pelo Paulo Baier?, disse um diretor, que pede para não ser identificado. Paulo Baier ficou três semanas ?desempregado?, até fechar com o Goiás. Na mesma época, considerada a mais ?turbulenta? pela própria diretoria, que assumiu o comando em janeiro, Neco Cirne exigiu um aumento salarial para Michael. E o reajuste foi concedido, como forma de segurar o jogador no clube. Michael tem contrato até 2009, e o CSKA, da Rússia, estaria disposto a oferecer por ele US$ 3 milhões (R$ 6 milhões). O Monaco, da França, também está de olho no jogador. Já o clube interessado em David é a Udinese, da Itália. O valor da oferta não foi revelado, mas o vice-presidente Gilberto Cipullo avisou que pedirá o equivalente a quase R$ 14 milhões para liberar o zagueiro. Apesar de a dívida do Palmeiras chegar aos R$ 13 milhões, a diretoria afirma que não tem a ?necessidade? de vender suas promessas. Sobre reforços, Cipullo deverá fazer uma contraproposta ao Goiás e ao Atlético Paranaense até a semana que vem, pelo lateral-direito Vítor e pelo atacante Dênis Marques, respectivamente. Os valores iniciais pedidos pelos dois clubes ?assustaram? o Verdão: R$ 2 milhões por 50% dos direitos de Vítor e R$ 8 milhões por 100% de Dênis Marques.