Caio Júnior tenta recuperar moral do Flamengo

Caio Júnior será mais psicólogo do que técnico em seus primeiros dias de trabalho no Flamengo. O ambiente na Gávea nesta sexta-feira, dois dias depois da derrota vexatória para o América, do México, e dois dias antes da estréia no Campeonato Brasileiro, contra o Santos, era pesado e silencioso. Mas pelo menos houve quem reconhecesse que o clima de festa momentos antes da eliminação na Libertadores prejudicou o time. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Calendário da Série A "Dizer que teve ‘oba-oba’ tudo bem, porque teve mesmo. Mas o time correu e estava bem preparado", disse o preparador físico Ronaldo Torres, irritado com as críticas de que a equipe teria treinado pouco para o jogo com o América. Os titulares da partida de quarta-feira apenas se exercitaram jogando futevôlei e não deram entrevista. Alguns até tentavam descontrair o ambiente, mas o fato é que a brincadeira foi realizada quase em silêncio absoluto e sem muita festa. Ao lado, Caio comandava treino tático e cobranças de faltas e cruzamentos com o restante do elenco. "Pensei muito sobre o trabalho que realizaria hoje", contou o novo treinador. "Concluímos que o mais importante era a recuperação física e emocional", disse, justificando a não realização de um coletivo, postura que causou estranheza. Caio Júnior tentou desviar o foco exclusivamente para o torneio nacional. "É claro que há um resquício. Mas não adianta mais lamentar. É preciso lembrar que este time acabou de ser campeão" disse, contando que se reunirá com o psicólogo Paulo Ribeiro para saber mais sobre cada um.