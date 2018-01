Caio Júnior vai dirigir a seleção paulista no dia 1.º de maio O técnico do Palmeiras, Caio Júnior, foi convidado nesta sexta-feira para dirigir a seleção paulista num amistoso com a seleção de Pernambuco no Estádio do Arruda, no dia 1.º de maio, em comemoração ao Dia do Trabalho. O jogo está sendo organizado pela Federação Pernambucana de Futebol. O chamado é um sinal de que Caio não será punido pela entidade por ter se colocado a favor de um incentivo em dinheiro - uma "mala branca" - para que o Barueri vencesse o Bragantino e o Palmeiras conseguisse a classificação para as semifinais do Paulistão. O técnico depôs quinta-feira na Federação Paulista de Futebol. ?Tudo não passou de um mal-entendido.? No Palmeiras, Caio tem priorizado os treinamentos físicos desde que o time voltou de férias, quarta-feira. Os treinos com bola recomeçam na semana que vem. A estréia no Campeonato Brasileiro será no dia 13 de maio, contra o Flamengo, no Rio.