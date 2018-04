Caio não treina e Rafael Moura deve ser titular no Inter

PORTO ALEGRE - Sem poder contar com Leandro Damião, lesionado, para escalar o Internacional diante do Santa Cruz, no Estádio Centenário, pela Copa do Brasil, o técnico Dunga deve optar pela entrada de Rafael Moura. O atacante brigava pela vaga com Caio, mas aproveitou a ausência do concorrente no treino deste domingo, fez dupla com Forlán e deverá começar jogando na próxima quarta-feira.

No último sábado, Dunga colocou a equipe com 12 jogadores em campo e Caio também foi titular. Neste domingo, no entanto, o atacante ficou fora da atividade por conta de uma forte pancada recebida na perna e trabalhou somente na fisioterapia, o que abriu espaço para Rafael Moura.

Outra novidade no treino foi a presença do lateral Kleber, que voltou a treinar depois de quatro meses. Ele se recuperava de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, participou do coletivo na equipe reserva e deve voltar a ficar à disposição de Dunga. Depois da atividade, ele falou sobre o período que ficou afastado.

"Dentro da minha carreira essa foi a pior lesão que tive, nunca tinha passado por uma cirurgia que me deixasse tanto tempo fora. Mas todo jogador passa por isso. Recebi do clube todo o atendimento necessário para que eu pudesse voltar sem sentir dor. Agora é seguir trabalhando e cabe ao treinador definir quem vai ser titular. Pra mim o mais importante é a alegria de voltar a treinar e estar em campo", disse.

Caso repita a escalação deste domingo, Dunga levará o Inter a campo na quarta-feira com: Muriel; Gabriel, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício; Willians, Airton, D''Alessandro e Fred; Forlán e Rafael Moura.