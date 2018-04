Caio passará por cirurgia e desfalca Internacional por 6 semanas

PORTO ALEGRE - O Internacional revelou nesta segunda-feira que o atacante Caio precisará passar por uma cirurgia no pé esquerdo e desfalcará a equipe no início do Campeonato Brasileiro. O jogador vinha reclamando de dores no local e, com a operação, deverá ficar de fora das cinco primeiras rodadas da competição.

Após a realização de exames, não foi diagnosticada nenhuma nova lesão, mas a cirurgia foi apontada como melhor procedimento. As dores vinham sendo sentidas desde o jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil contra o Santa Cruz, disputado na última quarta, e são decorrentes de uma fratura sofrida pelo jogador ainda no ano passado.

Contratado para esta temporada, Caio vinha ganhando espaço no Inter, sempre vindo do banco de reservas no segundo tempo. O jogador, no entanto, poderia começar o Brasileirão como titular, já que Leandro Damião segue afastado por conta de um problema muscular na coxa direita. Sem os dois, Dunga deve confirmar Rafael Moura ao lado de Forlán no ataque.

O Internacional também se manifestou sobre o estado físico de Leandro Damião em nota divulgada nesta segunda. De acordo com o clube, o atacante "segue tratamento fisioterápico e preparação física em conjunto, com evolução favorável".