Caio promete melhorar no Flamengo O meia Caio admitiu nesta sexta-feira que, apesar da goleada do Flamengo sobre a Portuguesa, por 4 a 1, não teve uma boa atuação em sua estréia com a camisa rubro-negra. Não apontou desculpas nem arrumou justificativas. Tímido, o jogador mostrou personalidade para assumir os erros e tentar corrigí-los nas próximas rodadas da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. "Errei passes fáceis e não estive bem em campo. Fiquei um mês parado, mas isso não serve como desculpa. Mas contra o Volta Redonda, no domingo, vou tentar me superar", declarou Caio, ciente da "pressão" de jogar no Maracanã vestindo a camisa do Flamengo. "Estava tranqüilo em campo, mas não rendi bem. Posso errar dez passes, mas vou estar sempre tentando. Ainda vou sair aplaudido." O atacante Dimba, com dores nas costas, é dúvida para o jogo de domingo, contra o Volta Redonda, que foi o campeão da Taça Guanabara. Sua escalação deve ser definida apenas minutos antes de a equipe entrar em campo.