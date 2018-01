Caio se apresenta ao Fluminense O atacante Caio, ex-Santos, foi apresentado, nesta sexta-feira, como o novo reforço do Fluminense para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador disse estar muito feliz por voltar a atuar no Rio. "O fato de ter atuado no Flamengo não vai me prejudicar. Tenho muito orgulho de vir para cá e quero ser campeão", afirmou. O superintendente de Futebol do Fluminense, Paulo Angione, informou que está contratando um jogador para atuar na lateral-esquerda. O dirigente frisou que a cada dia diminuem as chances do atacante Asprilla permanecer no clube. "Não teremos condições de pagá-lo."