Caio se irrita com reserva no Flamengo Abalado por ter perdido vaga de titular no Flamengo, na última rodada da Taça Rio, o meia Caio ficou irritado depois de sofrer uma falta durante o treino coletivo desta segunda-feira e, falando palavrões, deixou o campo no meio do trabalho comandado pelo técnico Cuca. Mas, passados alguns minutos, retornou ao gramado e pediu desculpas aos companheiros. Cuca, que indicou a contratação de Caio para o Flamengo, classificou a atitude do jogador como normal. "A pressão é grande. Ele sentiu um mal-estar após sofrer a falta", explicou o treinador, que, após o treino, conversou com os jogadores para evitar que tais problemas afetem a união e o desempenho do time. Para o jogo de quarta-feira, contra o Ypiranga, do Amapá, pela segunda fase da Copa do Brasil, o Flamengo atuará desfalcado do lateral-direito Ricardo Lopes, machucado, e do meia Renato, que já defendeu o Corinthians no torneio. China e Adrianinho vão substituí-los.