Caio volta a sentir dores e preocupa Internacional

Segundo o departamento médico do clube, Caio será submetido a exames nos próximos dias. A situação preocupa porque o atacante já foi submetido a uma cirurgia no mesmo pé há três anos. Assim, ele se tornou dúvida para a estreia do Inter no Brasileirão, contra o Vitória, no dia 25.

Caio não é a única preocupação do técnico Dunga para o início do Campeonato Brasileiro. O atacante Leandro Damião e o meia Dátolo seguem fazendo tratamento fisioterápico no departamento médico. Segundo o clube, os dois apresentam "evolução favorável".