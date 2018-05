Caíque deixa Guarani e deve acertar com o Vasco

O acerto estaria demorando porque o contrato, por empréstimo, do jogador com o clube de Campinas encerra-se apenas no próximo sábado, dia 5 de dezembro. Os direitos econômicos do atacante pertencem ao Olé Brasil, de Ribeirão Preto, clube que disputou a Segunda Divisão do Campeonato Paulista neste ano.

Enquanto o Vasco começa a planejar o ano de 2010, o Guarani tem problemas na renovação do time. Além de Caíque, também não devem permanecer no Estádio Brinco de Ouro o zagueiro Márcio Alemão, com futuro incerto, e o atacante Nei Paraíba, que deve retornar ao Oeste, de Itápolis. Ambos ainda não foram procurados para discutir a renovação do contrato e não fazem parte dos planos da diretoria.