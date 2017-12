Cairo Santos vai bem, mas Kansas City é eliminado nos playoffs da NFL

Ainda não será desta vez que o Brasil terá um atleta disputando o Super Bowl, a final da liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL. Na noite de domingo (madrugada de segunda-feira no Brasil), o brasileiro Cairo Santos fez a parte dele, mas o Kansas City Chiefs acabou derrotado pelo Pittsburgh Steelers por 18 a 16, em casa, em partida válida pela semifinal da Conferência Americana.

Cairo, que está sua terceira temporada na NFL, é o kicker do time. Sua função na equipe é entrar para chutar bolas. Durante a temporada, a melhor dele na NFL até aqui, acertou 31 dos 35 field goals que chutou - no lance, o kicker tenta chutar a bola entre as traves.

Diante do Steelers, ele só foi acionado uma vez, para um difícil field goal de 48 jardas. O brasileiro acertou, anotando três pontos para o Chiefs. Do outro lado, porém, Chris Boswell, kicker do Steelers, foi acionado seis vezes. Converteu as seis e deu ao seu time uma vitória peculiar, sem nenhum touchdown.

Apesar de ter conquistado o título do Oeste na Conferência Americana, o Chiefs termina a temporada com uma campanha pior do que a passada, quando chegou à final da Conferência, sendo derrotado pelo New England Patriots.

Desta vez, será o Steelers a jogar a final contra o New England Patriots, que, com Tom Brady, passou fácil pelo Houston Texans, por 34 a 16. O duelo vai acontecer no domingo que vem, na casa do Patriots, em Foxborough, nos arredores de Boston.

Já a Conferência Nacional terá uma final entre Green Bay Packers e Atlanta Falcons. Nas semifinais, domingo, o Packers venceu um duelo emocionante contra o Dallas Cowboys por 34 a 31, mantendo o rival na fila - já são 22 anos sem título. Já o Falcons fez 36 a 20 no Seattle Seahawks.