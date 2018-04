Caiu último invicto da Copa FPF O último invicto da Copa Federação Paulista de Futebol caiu neste domingo: o Bandeirante, de Birigüi, derrotado por 1 a 0 para o Sertãozinho, no campo do adversário, com gol marcado por Ceará. A invencibilidade do Bandeirante durava 12 jogos. Além de quebrar esta série do BEC, a vitória deu ao Sertãozinho a liderança isolada do Grupo 7, com nove pontos após três jogos. A campanha é boa: com oito gols marcados e somente dois gols sofridos nesta segunda fase. Mesmo com a derrota, a situação do Bandeirante é boa, pois somente os primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores segundos colocados se classificam para terceira fase. Neste mesmo grupo, a Ponte conseguiu sua primeira vitória na segunda fase ao vencer o XV de Piracicaba também por 1 a 0, no Estádio Majestoso, em Campinas. O time de Piracicaba ainda não venceu e perdeu as três partidas. No outro duelo de líderes, Guarani e Santos empataram por 1 a 1, também em Campinas, mas no Estádio Brinco de Ouro. Na verdade, o Guarani se salvou no último minuto, com gol do volante Serginho. O Santos estava na frente graças ao gol de Luizinho. Agora, ambos estão com cinco pontos no Grupo 8. Pelo mesmo grupo, Comercial e União São João não saíram do 0 a 0, em Ribeirão Preto. Assim como o Sertãozinho, o Atlético Sorocaba tem uma campanha 100% na segunda fase. Neste domingo, o Galo Sorocabano venceu o Marília por 1 a 0, mantendo a liderança isolada do Grupo 11, com nove pontos. No outro jogo do grupo, o Taubaté, agora vice-líder, aplicou 3 a 0 no Barretos. No Grupo 9, o EC Osasco assumiu a liderança isolada, com seis pontos, ao vencer o Santo André, por 3 a 0. O complemento deste grupo será na terça-feira, com o Noroeste enfrentando o União Barbarense, em Santa Bárbara d?Oeste e pode reassumir a ponta, caso vença. No Grupo 10, o Juventus conseguiu sua primeira vitória na segunda fase ao vencer o América por 2 a 1 e agora é o terceiro, com três pontos. O Diabo é o lanterna, com apenas um ponto. Já a Portuguesa deixou a lanterna do Grupo 12 para o Mirassol, ao vencê-lo por 1 a 0. A Lusa está, agora, na terceira posição com quatro pontos. O Mirassol é o lanterna, somando apenas um ponto e em situação difícil. No sábado, em Ribeirão Preto, o líder Botafogo, com seis pontos, perdeu para o Rio Claro, por 3 a 2, agora vice-líder, com quatro pontos. Nesta segunda-feira, às 15 horas, no Parque São Jorge, o Corinthians, líder com seis pontos, recebe o Ituano, vice-líder, com quatro pontos, pelo Grupo 10. Confira os resultados deste domingo da terceira rodada da segunda fase: Guarani 1 x 1 Santos, Mirassol 0 x 1 Portuguesa, Sertãozinho 1 x 0 Bandeirante, Ponte Preta 1 x 0 XV de Piracicaba, União São João 0 x 0 Comercial, EC Osasco 3 x 0 Santo André, Juventus 2 x 1 América, Atlético Sorocaba 1 x 0 Marília e Taubaté 3 x 0 Barretos.