Caixa analisa receitas futuras do Itaquerão

SÃO PAULO - A Caixa Econômica está analisando as receitas futuras do Itaquerão para sacramentar de vez a proposta de ser o agente repassador do dinheiro do BNDES para o Corinthians.

O clube já desistiu de negociar com o Banco do Brasil, pela falta de diálogo e porque ele só aceitava se a Odebrecht fosse a fiadora do empréstimo por todo o período de 13 anos (após os dois anos de carência). Com a Caixa, a intenção é ter a empreiteira como fiadora por três anos e o restante seria assegurado pela receita que o estádio vai gerar.

Segundo o próprio Corinthians, é possível que a arena consiga gerar de R$ 150 milhões a R$ 200 milhões nas análises mais otimistas, o que já seria suficiente para garantir o pagamento do empréstimo de R$ 400 milhões do BNDES.

Entre as possibilidades de receita estão aluguel de camarotes, cadeiras cativas e uma série de serviços que o estádio terá, como bares, restaurantes, estacionamento e até uma discoteca. Os camarotes, por exemplo, serão luxuosos e o próprio clube já admite uma fila de espera dos interessados para garantir o espaço.

Uma das ideias do projeto é usar o estádio como centro de convenções e eventos, o que faria com que tivesse uso em dias que não são de jogos. Por outro lado, faria com que alguns eventos privilegiados culminassem em uma partida do Corinthians ao final, exercendo um grande fascínio nas empresas.

RECEITAS FUTURAS

Ao que tudo indica, a Caixa deve realmente aceitar a proposta com esse teor e apostar nas receitas futuras do estádio que vai receber o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2014.

Do lado do BNDES, os diretores estão esperando o Corinthians informar a mudança do agente financeiro e aí vai para uma aprovação da diretoria. Antes, a Sociedade de Propósito Específico que foi criada para fazer a negociação (formada por Odebrecht e Corinthians) tinha destacado o Banco do Brasil como agente repassador, mas agora terá de especificar a alteração.

Depois, a operação é contratada e o cronograma de desembolso caminhará junto com o andamento das obras. Para dirigentes do clube, o dinheiro deve levar até dois meses para cair na conta, mas especialistas indicam que, como o projeto está adiantado, o repasse não deve demorar tanto, pois a comprovação de uso da parcela anterior será sempre mais rápido.

Nesta quarta-feira, a Odebrecht divulgou que as obras estão com 75,24% de avanço e garantiu, em comunicado, que o estádio estará completamente concluído em dezembro deste ano, conforme prazo estipulado pela Fifa.