Caixa assina patrocínio de R$ 2 milhões com clubes do Rio Grande do Norte

NATAL - A Caixa Econômica Federal oficializou na manhã nesta sexta-feira o patrocínio anunciado no mês passado para ABC e América, representantes do Rio Grande do Norte na Série B do Campeonato Brasileiro.

O contrato foi assinado na Arena das Dunas, estádio de Natal para a Copa do Mundo, e que também fechou uma parceria com os dois clubes para que eles usem o espaço pelos próximos cinco anos.

América e ABC receberão, cada, R$ 2 milhões de patrocínio, válido por um ano. O repasse será feito em dez parcelas de R$ 200 mil. Para recebê-las, os clubes devem manter certidões negativas que comprovem inexistência de pendências tributárias, trabalhistas e previdenciárias.

"Vários clubes estão ficando com suas contas em dia. Isso é bom para o governo, isso é bom para a Receita e também é bom para o clube. A Caixa Econômica estampada no peito de uma camisa de um clube de futebol é certificado de regularidade fiscal", afirmou Gerson Bordignon, superintendente nacional de Promoções e Eventos da Caixa.

Os clubes começarão a estampar a marca da Caixa Econômica em seus uniformes a partir do dia 3 de maio, quando se enfrentarão na Arena das Dunas em partida da terceira rodada da Série B.

Os presidentes de América e ABC comemoram a chegada do patrocínio, que vinha sendo articulado desde 2013, no ano que antecede o centenário de ambos.

"A Série B é muito competitiva e não vai faltar esforço para que tenhamos um bom desempenho no campeonato. A presença da Caixa no Estado vai alavancar o fortalecimento do futebol potiguar", comentou Rogério Marinho, executivo de administração do ABC, falando também em nome do rival.

Além dos representantes do banco, dos clubes e da federação estadual de futebol, também estiveram presentes ao evento de assinatura do contrato a deputada federal Fátima Bezerra (PT-RN), e o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), interlocutores de América e ABC na viabilização do patrocínio junto à Caixa.