"Caixa D?Água" culpa CPI pelo fiasco As CPIs que investigam o futebol brasileiro e os altos salários dos jogadores são, na opinião de Eduardo Vianna, o ?Caixa D?Água?, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, os principais responsáveis pela fraca participação dos clubes de seu estado no Torneio Rio-São Paulo. "Não era a hora de um confronto técnico entre os times do Rio e de São Paulo. Clubes como Flamengo e Vasco estão sofrendo os reflexos dessas investigações. Foi quase um desmatamento (sic) nos clubes grandes, não era hora de disputar esse campeonato do jeito que está", avalia o dirigente. Leia mais no Jornal da Tarde