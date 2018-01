Caixa D?Água terá oposição no Rio Depois de 18 anos no poder, o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj), Eduardo Viana, o Caixa D?Água, vai ter um desafio em 3 de julho: disputará pela primeira vez uma eleição na entidade contra uma chapa de oposição. A tarefa de tentar dar um novo rumo à Fferj caberá a Paulo de Almeida, 52 anos, ex-presidente do São Cristóvão e da Liga das Escolas de Samba do Rio (Liesa) e ex-deputado federal (1991/1995) e 1999/2003). O pleito promete muitos lances de emoção. Leia mais no O Estado de S. Paulo