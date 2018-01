Caixa D?Água "valida" gol por telefone Um fato chamou a atenção do torcedor carioca no fim de semana e aconteceu no jogo Bangu x Americano, hoje à tarde, em Moça Bonita. O Bangu vencia por 1 a 0, no final da partida, quando o árbitro Reinaldo Ribas anulou gol do Americano, cujo torcedor mais "ilustre" é o presidente da Federação de Futebol do Rio, Eduardo Viana. Dirigentes e jogadores da equipe de Campos protestaram e cercaram Ribas. Um dos seguranças do Americano, com um celular em mãos, alertou Ribas que Eduardo Viana estava na linha e queria lhe falar. Ribas, então, apontou para o centro do campo e validou o gol do Americano, que ainda mantém chances de vencer o returno. O jogo terminou empatado por 1 a 1 e Ribas deixou o estádio escoltado por 30 policiais militares.