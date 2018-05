Caixa Econômica Federal deixa de patrocinar Corinthians

Termina nesta quarta-feira a parceira iniciada em 2012 entre Corinthians e Caixa Econômica Federal. Banco e clube não entraram em acordo e, por isso, o contrato de patrocínio não será renovado. A informação foi publicada no site da revista Veja e confirmada pelo Estado.

A Caixa queria manter os R$ 30 milhões por ano que vinha pagando desde o início do parceria, mas o Corinthians exigia aumento para ampliar o vínculo por mais uma temporada. A diretoria alega ter propostas melhores do que a da Caixa. A expectativa é receber R$ 40 milhões pelo patrocínio máster.

Hoje, o Corinthians tem outros três patrocinadores no uniforme: omoplata (Winnerplay), número (TIM) e calção (Special Dog). A meta do departamento de marketing é arrecadar um total de R$ 60 milhões por temporada com o uniforme.

Com o fim do vínculo com o Corinthians, o Flamengo passa a ser o clube com o maior contrato de patrocínio com a Caixa. O Rubro-Negro recebe R$ 25 milhões por ano.

A Caixa Econômica Federal investirá R$ 83 milhões em patrocínios a dez clubes brasileiros neste ano. A novidade é a inclusão de Cruzeiro e Atlético Mineiro na lista de clubes patrocinados pelo banco estatal. A saída do Corinthians pode abrir espaço para outros clubes.