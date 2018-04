Caixa renova patrocínio ao Vasco e pagará R$ 7,5 milhões em um ano

O fato de o Vasco ter sido rebaixado no Brasileirão fez com que sua camisa se desvalorizasse 50%. Se no ano passado o clube carioca recebeu R$ 15 milhões para estampar a marca da Caixa, agora vai ficar apenas com metade deste valor.

Acreditando que conseguiria a renovação, o Vasco nunca deixou de estampar a marca da Caixa no lugar reservado ao patrocinador master de seu uniforme, apesar de estar sem contrato desde o fim do ano passado. Esses mais de três meses de exposição gratuita não serão pagos pela Caixa. Por outro lado, dependendo do resultado na Série B, o clube poderá ter uma bonificação de R$ 1,5 milhões.

Ainda assim, é um valor muito inferior ao recebido pelo Flamengo. O arquirrival do Vasco renovou com a Caixa no final do ano passado por R$ 25 milhões anuais. É quase três vezes mais o valor total que o Vasco poderá receber pelo contrato assinado nesta terça-feira.

O banco ainda negocia para assinar um novo contrato com o Corinthians, mesmo depois de as duas partes darem as conversas por encerradas. Especula-se que a Caixa possa pagar R$ 30 milhões para novamente se associar ao atual campeão brasileiro.

Atualmente, a Caixa patrocina Flamengo (R$ 25 milhões), Atlético-MG, Cruzeiro (R$ 12,5 milhões cada), Vitória, Sport, Coritiba, Atlético-PR (R$ 6 milhões cada), Figueirense, Chapecoense (R$ 4 milhões) e CRB (R$ 1 milhão). Com exceção dos alagoanos, todos os demais estão na Série A do Brasileirão.