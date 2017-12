"Caixão" 2002 chega ao fundo do poço No dia em que o Maracanã completou 52 anos o estádio não foi palco de um Fla-Flu ou de um Vasco e Flamengo e sim de uma grande confusão que retrata a bagunça do futebol carioca. Neste domingo, o Fluminense empatou com o Bangu, por 0 a 0, pela semifinal do Campeonato Estadual, em uma partida que não terminou. O time banguense abandonou o campo, por ordem do presidente Rubinho, quando faltava um minuto para terminar o segundo tempo da prorrogação. O lance que gerou a confusão aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando o goleiro Eduardo foi para o ataque numa cobrança de escanteio. Ele marcou o gol, mas tocou com a mão na bola e o árbitro Reinaldo Ribas anulou o lance. Os jogadores do Bangu reclamaram, insinuando que foram roubados e o juiz expulsou o goleiro, o zagueiro Cléberson e o volante Hélder. A partida foi muito disputada. Aos nove minutos do primeiro tempo, o meia Renatinho aproveitou uma sobra na entrada da área, chutou e o goleiro Murilo espalmou para escanteio. Logo depois, o atacante Fabiano arriscou de fora da área e a bola bateu na trave. No segundo tempo, o Fluminense teve uma boa oportunidade logo aos 20 segundos quando o atacante Agnaldo, sozinho dentro da área, chutou para a defesa do goleiro Eduardo. Aos 45 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Maurício tocou com o joelho e a bola passou raspando a trave. Com o 0 a 0, a partida foi para a prorrogação, que não terminou por causa da confusão e o abandono de campo do Bangu. Agora, o Fluminense está na final, mas existe a possibilidade de a diretoria do Bangu entrar com uma ação na Justiça Desportiva. O outro finalista é o Americano que derrotou o Friburguense, por 1 a 0, no Estádio de Caio Martins, e pela primeira vez na sua história chega a uma final de Estadual. O gol do time de Campos foi marcado pelo atacante Luciano Viana, aos 14 minutos do primeiro tempo.