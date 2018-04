Caju e Chiquinho estão perto de retorno ao Santos

Caju e Chiquinho estão quase prontos para voltar a disputar posição no time do Santos. O lateral-esquerdo terminou o ano de 2014 como titular da posição, mas, convocado para defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, não participou da pré-temporada e retornou do Uruguai com uma inflamação no púbis. Já o meia/lateral-esquerdo sofreu um edema na coxa esquerda, tentou voltar a treinar com bola, mas como sentiu novamente o problema, teve de reiniciar o tratamento.

Nesta segunda-feira, ambos foram liberados pelos médicos e iniciaram o trabalho de transição em campo e provavelmente terão condições para o jogo contra o Rio Claro, na Vila Belmiro, no encerramento da fase de classificação do Campeonato Paulista, no dia 8 de abril.

Durante a ausência de Caju, Chiquinho foi o primeiro a ocupar a posição. Com o edema que ele sofreu na coxa esquerda, Cicinho voltou ao time, após superar uma lesão muscular, e Victor Ferraz, que vinha atuando pela direita, foi deslocado para a esquerda.

Os jogadores se reapresentaram na tarde desta segunda-feira no CT Rei Pelé, depois da folga de domingo, e fizeram um treinamento físico no campo, iniciando a preparação para o jogo diante da Ponte Preta, nesta quinta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 12.ª rodada.

Neste jogo, o time terá duas mudanças em relação ao que derrotou o Audax, no último sábado, no Pacaembu: Gabriel vai entrar no lugar de Robinho, que está na Europa com a seleção brasileira, e Valencia retorna da suspensão pelo terceiro cartão amarelo, saindo Lucas Otávio.