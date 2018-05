Calado desde o Paulista, Geuvânio admite fase ruim no Santos e promete reagir

SANTOS - Desde o fracasso na final do Campeonato Paulista diante do Ituano, Geuvânio estava calado. Nesta quarta-feira, o garoto concedeu a primeira entrevista no Santos e procurou desfazer a imagem negativa com que teve de conviver desde aquele jogo decisivo. "Confesso que caiu meu rendimento nas finais (do Paulistão), mas não foi nada exagerado. Vida de jogador não é só de altos. Tem baixos também", disse o atacante, que foi eleito o melhor jogador do campeonato dias antes da finais. "Posso não ter ido bem tecnicamente, mas fiz o meu papel, cumprindo tudo o que o professor (Oswaldo de Oliveira) me pediu."

Geuvânio também explicou que chorou ao sair de campo após a dramática vitória contra o Penapolense, nas semifinais, na Vila Belmiro, porque se emocionou com a presença de seus familiares no estádio famoso. "Naquele momento, eu lembrei de todas as dificuldades que tive de superar para chegar até aqui", disse.

Três dias após o Paulista, no entanto, ele já mostrava força de recuperação ao dar a assistência para o segundo gol de Gabriel na vitória por 3 a 0 contra o Mixto-MT e ser um dos destaques do time na Copa do Brasil. E repetiu a dose frente ao Sport, com outra assistência para Gabriel e com boas finalizações de fora da área. Em 20 jogos na temporada, Geuvânio soma sete gols e 13 assistências, embora esteja sem marcar desde o dia 26 do mês passado, quando fez um dos quatro gols do time na vitória por 4 a 0 contra a Ponte Preta, na Vila.

AROUCA NÃO TREINA

Oswaldo de Oliveira deu o primeiro coletivo da semana ainda sem ter na cabeça o time que vai jogar contra o Coritiba, sábado, pela segunda rodada do Brasileirão. Arouca não apareceu no campo. O volante ainda se recupera do desgaste físico que teve na partida diante do Sport e fez apenas um trabalho regenerativo. Jubal, que substituiu Neto no começo do segundo tempo no jogo de domingo, foi mantido na equipe. Vai jogar ao lado de David Braz na zaga.

A outra baixa é de Rildo, que só deve voltar aos treinos com bola depois da Copa do Mundo. O atacante sofreu grave torção no tornozelo direito na partida final do Campeonato Paulista contra o Ituano e os médicos chegaram a pensar em cirurgia, mas optaram por tentar a recuperação com tratamento conservador. Se o resultado não for o pretendido, Rildo poderá ser operado.