Caldense vence fora e dispara na ponta do seu grupo na Série D

Assim, a Caldense deu mais um passo rumo a classificação. O time mineiro se isolou ainda mais na liderança do Grupo A5, com 10 pontos, ao triunfar no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, pelo placar de 1 a 0, com gol do zagueiro Tiago Bernardi.

Ainda pela mesma chave o Rio Branco-ES pulou para a segunda colocação, com seis pontos, com o triunfo por 3 a 1, frente ao Operário-MT, lanterna com um, ao lado do Comercial. Completando a tabela, aparece a Aparecidense com seis.

Outro time que vem realizando uma boa campanha é o Crac. Também invicto, o clube goiano derrotou o Duque de Caxias no reencontro dos times rebaixados da Série C 2014 por 1 a 0, assumindo assim a liderança do Grupo A6 com dez pontos, abrindo seis dos cariocas, que estão em segundo. O Gama vem em terceiro com dois, seguido por Botafogo-SP, com dois, e Villa Nova-MG, que ainda não pontuou.

RED BULL VACILA - Um dos três representantes de São Paulo na Série D, o Red Bull Brasil ficou apenas no empate, por 1 a 1, contra o Resende, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com isso, o time perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação do Grupo A7. O clube da empresa de energéticos ficou em terceiro lugar com quatro pontos, enquanto que o time carioca, que ainda não venceu, soma dois. O Resende estreou o técnico Ailton Ferraz, em substituição a Alfredo Sampaio. Ypiranga, com seis, e Operário, com quatro, brigam pela liderança da chave neste domingo.

OUTROS JOGOS - O Rio Branco-ES bateu o Operário-MT pelo placar de 3 a 1, o Coruripe empatou com o Campinense por 1 a 1, enquanto que Imperatriz e River-PI ficaram no 0 a 0. Líder do Grupo A3, o Campinense soma oito pontos, enquanto o Coruripe segue na terceira colocação, com três. Já Imperatriz e River ficaram no 0 a 0 e ainda ocupam as primeiras colocações do Grupo A2.

Confira os resultados dos jogos deste sábado pela 4.ª rodada da Série D:

Sábado

Red Bull Brasil 1 x 1 Resende

Comercial-MS 0 x 1 Caldense

Imperatriz 0 x 0 River-PI

Coruripe 1 x 1 Campinense

Rio Branco-ES 3 x 1 Operário-MT

Duque de Caxias 0 x 1 Crac