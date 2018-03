Caldense x Atlético abre semifinais em Minas Caldense e Atlético-MG abrem nesta quarta-feira, às 20 horas, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, as semifinais do Campeonato Mineiro. Primeiro colocado na fase classificatória, o Atlético inicia o confronto com a vantagem de jogar por dois empates. O time do Sul de Minas garantiu a sua classificação apenas na última rodada, no fim de semana passado, quando venceu em casa o Guarani de Divinópolis, por 2 a 1, e terminou em quarto lugar. Para a partida desta quarta-feira, o técnico Paulo Bonamigo não poderá contar com um de seus principais jogadores: o atacante Alex Mineiro, artilheiro do time alvinegro na competição, com sete gols. Ele recebeu o cartão vermelho na última rodada e cumpre suspensão automática. Com isso, o meia ofensivo Dejair começará atuando como titular do ataque atleticano, ao lado de Wagner. A dúvida do treinador está na lateral-esquerda, entre Rubens Cardoso e Michel. Adriano será mantido na zaga, formando dupla com Luiz Alberto, apesar de André Luís, que cumpriu suspensão nos últimos dois jogos, estar à disposição de Bonamigo. A expectativa em Poços de Caldas é que o pequeno estádio da Caldense, conhecido como "Ronaldão", receba um público de 7,3 mil torcedores, sua capacidade total.