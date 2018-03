Calderón diz que Madrid está de portas abertas para Fabregas

O presidente do Real Madrid, Ramón Calderón, expressou nesta segunda-feira, seu desejo de trazer mais espanhóis para sua equipe na próxima temporada. Também espanhol, Calderón afirmou que, caso o meia Cesc Fabregas, do Arsenal, "queira mudar de ares", sua equipe está "aí para negociar". "Fabregas é um jogador que agrada a todos os treinadores e também a nossa direção. Entretanto, como no caso de Cristiano Ronaldo, tem que ser uma decisão dele mesmo", declarou o dirigente à "Radio Marca". Calderón admitiu que tem uma pendência com Fabregas, jogador que sempre quis contratar desde que chegou à Presidência do Real Madrid. "É um jogador que agrada a todos e é espanhol. Gostaria de "espanholizar" nossa equipe. Com De la Rede, Granero e Javi García vamos fazer isto e Fabregas é o número um em sua posição. Eu gostaria, mas é um problema que o jogador tem que resolver", concluiu.