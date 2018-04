Calejado, Maurício Ramos pede cautela ao elenco

No sábado, o elenco volta a campo para enfrentar o América-MG, que vem de duas derrotas. Para Maurício Ramos, o começo ruim do rival fará este ter ainda mais vontade contra o Palmeiras.

"Temos de ter humildade. O América perdeu duas e vem para cima. Não podemos nos empolgar. Todo mundo tem de ser humilde e um precisa ajudar o outro para vencer o América", alertou o zagueiro e um dos líderes do elenco.

O objetivo do técnico Gilson Kleina é fazer com que o Palmeiras fique no G-4 no momento da paralisação da Série B por causa da Copa das Confederações. Até lá, serão passadas seis rodadas de campeonato. Maurício Ramos acredita que o elenco não possa fazer as mesmas contas que o treinador.

"Temos de pensar jogo a jogo. É importante estar em primeiro, mas vamos pensar no América e depois no outro adversário (Avaí) e assim vai. A humildade e o crescimento do grupo vem nos fortalecendo a cada dia", completou.

O Palmeiras faz o último treino antes da partida contra o América-MG na manhã desta sexta-feira, às 10h, na Academia de Futebol.