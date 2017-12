Calendário da CBF continua indefinido O encontro do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, com o ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, nesta quinta-feira, em Brasília, terminou sem a definição do calendário do futebol para o período de 2002 a 2005. Teixeira evitou falar com a imprensa após quase quatro horas de reunião, convocada pelo ministro. Segundo Melles, o novo calendário será anunciado até dia 30. Além de Teixeira, Melles, Pelé e seu sócio Hélio Viana, participaram ainda da reunião o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, o presidente de honra da Fifa, João Havelange, e alguns diretores da Rede Globo.