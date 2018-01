Calendário interrompe festa do Flu O calendário não permitiu ao Fluminense prolongar a comemoração pela conquista do 30º título do Campeonato Carioca. O elenco tricolor apresentou-se nesta segunda-feira nas Laranjeiras de olho no confronto de quarta-feira, contra o Grêmio, no Maracanã, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Mas, logicamente, o clima era de animação e de pensamento positivo para o restante da temporada. Por mais que o discurso fosse de esquecer o passado e pensar somente no próximo jogo, os jogadores se mostraram eufóricos ao recordar os melhores momentos da grande final, diante de mais de 70 mil torcedores. Sensação normal para quem sagrou-se campeão com um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Uma cena que dificilmente será esquecida pelos tricolores. "O Fluminense vai entrar forte contra o Grêmio. Eu gosto desse negócio de Copa", declarou o técnico Abel Braga, referindo-se à Copa do Brasil, que dá ao vencedor o direito de participar da Copa Libertadores da América. Feliz pela conquista, o treinador tricolor evitou alimentar mais polêmica em relação aos erros da arbitragem e à divulgação, na semana da decisão, da contratação do goleiro Lugão e do lateral-direito Schneider, jogadores do Volta Redonda, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Lugão, inclusive, falhou no terceiro gol do Fluminense, já nos acréscimos, criando um certo mal-estar na equipe da Cidade do Aço. "Já passou. Não foi a primeira vez nem será a última que o Volta Redonda estará decidindo o Carioca. Tem uma ótima estrutura e faz um trabalho sério", disse Abel Braga, para, em seguida, acrescentar: "mas não adianta tentar tirar o mérito do título por erros de arbitragem. O Fluminense mereceu a conquista". E, para alegrar ainda mais o ambiente, o lateral-direito Gabriel e o zagueiro Fabiano Eller foram convocados para a seleção brasileira visando ao amistoso contra o Guatemala, dia 27, no Pacaembu.