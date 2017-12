Calendário quadrienal sofre 1ª mudança O calendário quadrienal para o futebol brasileiro divulgado esta semana com estardalhaço pela CBF, sofreu hoje a sua primeira mudança. O Campeonato Brasileiro da segunda divisão não vai mais começar no dia 1º de agosto, como estava programado. A previsão da entidade é que a competição tenha início apenas no dia 4 de agosto. A Confederação justificou a mudança alegando ?problemas financeiros? para viabilizar a competição. Extra-oficialmente, o problema estaria ligado à dificuldade na venda dos direitos de transmissão dos jogos.