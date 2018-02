Calero volta ao gol do Pachuca no Mundial de Clubes

O Pachuca, do México, confia na volta de seu goleiro Miguel Calero para a sua estréia no Mundial de Clubes da Fifa, neste domingo, contra o Etoile Sportive du Sael, pelas quartas-de-final. O capitão da equipe, após as últimas sessões de treino, recebeu o sinal verde dos preparadores. Ele ficou parado vários meses por causa de uma lesão no ombro. "Miguel está bem e vai jogar", afirmou o técnico Enrique Meza. Calero reconheceu que com a inatividade perdeu "um pouco de ritmo", mas garantiu que está "bem" e que o grupo está motivado. "Agora devemos pensar no que podemos fazer e jogar bem para passar à fase seguinte", comentou. O Pachuca deve entrar em campo no Estádio Nacional de Tóquio com Calero, Cabrera, López, Mansur, Pinto, Rodríguez, Correa, Caballero, Álvarez, Cacho e Giménez. O técnico está certo de que os seus jogadores não sofrerão problemas de aclimatação ao Japão. "Eles estão dormindo bem e tomando suplementos", disse. O Etoile Sportive du Sael, da Tunísia, é campeão da Liga dos Campeões da Confederação Africana de Futebol. O técnico é o francês Bertrand Marchand e os jogadores se concentraram na Coréia do Sul há quase 10 dias para se acostumarem à mudança de fuso horário. "Não vamos a Tóquio para fazer turismo", disse o capitão do Etoile, Saïf Ghezal, em declarações publicadas no site da Fifa. Pachuca e Etoile Sportive du Sael disputam uma vaga nas semifinais neste domingo, às 14h45 (3h45 de Brasília), no Estádio Nacional de Tóquio. O vencedor enfrentará o Boca Juniors, da Argentina.