Calleri diz sonhar com volta ao São Paulo e não descarta negociação

O atacante argentino Jonathan Calleri, atualmente no West Ham, da Inglaterra, afirmou nesta sexta-feira ter chances de voltar ao São Paulo em breve. Por estar sem atuar no clube atual, o jogador disse em entrevista ao canal ESPN que não descar o retorno à equipe do Morumbi, já que continua em contato com dirigentes e tem vontade de ter uma nova passagem.

No primeiro semestre de 2016 o jogador atuou pelo São Paulo e conquistou a torcida, com 16 gols em 31 jogos, mais o posto de artilheiro da Libertadores. "Obviamente você sempre tem gana de jogar onde te tratam bem, e no São Paulo isso aconteceu. A verdade é que deixei as portas abertas para no futuro voltar. Pode acontecer (agora), pode acontecer qualquer coisa. Hoje estou no West Ham tratando de conquistar meu espaço", disse.

O atacante e o pai dele, Guillermo Calleri, que atua como empresário do jogador, continuam em contato com o diretor executivo de futebol, Marco Aurélio Cunha, e o advogado do São Paulo, Alexandre Pássaro. O clube do Morumbi procura um atacante para o início da temporada 2017 e voltou a pensar em Calleri depois de não avançar na negociação com Colman, do Nacional, do Paraguai.

"É um clube que me deu muito, onde me senti muito feliz, com que me sinto muito identificado, com o clube e com as pessoas", disse o jogador, que está insatisfeito pela falta de oportunidades no West Ham. "Faz muito tempo que não jogo, por isso pensamos em voltar onde nos tratam bem. E no São Paulo me trataram da melhor forma", acrescentou. Calleri fez somente oito jogos no time inglês, três deles como titular.