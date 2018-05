Calleri e Bauza vibram com gol em estreia pelo São Paulo no Peru

Nove minutos em campo bastaram para Calleri sair do banco de reservas e marcar o primeiro gol pelo São Paulo, logo em sua estreia pelo clube. O feito livrou o time da derrota contra o Cesar Vallejo, do Peru, pela fase preliminar da Copa Libertadores, e arrancou elogios do técnico Edgardo Bauza, fora a comemoração do próprio atacante argentino.

"Estou contente pelo resultado como visitante, me senti muito confortável em campo e espero dar o máximo que posso à equipe. Estou aqui para ajudar a equipe de todas as maneiras", comentou o argentino, que foi apresentado na última segunda-feira. O atacante assinou contrato de empréstimo com a equipe para atuar até junho, com possibilidade de prorrogar até o fim da participação do time na Libertadores.

A vinda de Calleri se deu por indicação de Bauza. O ex-técnico do San Lorenzo elogiou o jogador, que veio do Boca Juniors, e elogiou a participação decisiva do argentino para marcar o gol aos 20 minutos do segundo tempo. "Por ser Calleri entrou e fez o gol. Ele é um atacante dianteiro, alto, potente e rápido. Pode não ter a técnica de Alan Kardec, mas tem uma grande força", comentou.

O gol por cobertura, com leve toque, foi propiciado por um lançamento de Ganso ainda do campo de defesa. O camisa 10 marcou um gol no fim de semana, pelo Campeonato Paulista, e novamente foi decisivo. "Não me surpreende que Ganso teve uma boa atuação", destacou Bauza, que já disse ter como um dos objetivos desenvolver o futebol do meia do São Paulo.