Calma e confiança, os conselhos dos veteranos de São Paulo a Boschilia

SÃO PAULO - Boschilia mostrou personalidade em seu primeiro jogo como titular do São Paulo, mas antes da bola rolar o meia sentiu o frio na barriga que precede qualquer momento importante. Foi aí que os jogadores mais experientes entraram em ação e tranquilizaram o garoto para que ele não sentisse demais o peso da responsabilidade.

Coube a Alexandre Pato e Paulo Henrique Ganso fazer as vezes de tutores do atleta de 18 anos. Boschilia revelou que a dupla o acalmou e ainda deu conselhos para que o nervosismo fosse desaparecendo aos poucos.

"O Ganso me falou para ter bastante calma, para no primeiro momento tocar de lado porque assim eu teria confiança. Pato me disse para que eu tentasse de novo se errasse, para não ter medo", disse o meia, que revelou até conversas com Rogério Ceni. "Ele vem me cobrando bastante nas faltas para que eu treine bastante. Como é um ótimo batedor, está me ajudando bastante", explicou.

A chance de atuar ao lado de atletas de renome ainda parece uma novidade diferente para o jogador, que há pouco deixou de ser espectador para ser companheiro de atletas que ele acompanha desde que ser atleta profissional era um sonho bastante distante.

"São jogadores excepcionais e procuro de todas as formas ajudá-los. Eles vêm me apoiando muito e me ensinando dentro e fora do campo. É um sonho que se realiza, via Pato e Ganso na TV e hoje estou do lado deles. Só quero ajudá-los e ajudar o São Paulo também", elogiou o meia, que espera trilhar os passos de Kaká e Lucas no clube.