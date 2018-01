Calor e campo preocupam Palmeiras O forte calor e a "armação" no campo do Bangu são as principais preocupações do Palmeiras para a partida deste sábado, às 16 horas, no estádio de Moça Bonita, pela sexta rodada do Torneio Rio-São Paulo. O campo da equipe carioca, além de ter as menores dimensões permitidas pela Fifa, está localizado na região onde são medidas as mais altas temperaturas do verão carioca. "Sou carioca e conheço aquilo tudo. É o lugar mais quente do Rio", disse o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo. "O campo, então, nem se fala. Para prejudicar os adversários eles sempre deixam o gramado alto e é isso que vamos encontrar." Luxemburgo lembrou ainda que a sua equipe precisa pensar na vitória e superar as dificuldades se quiser conquistar o título. Sobre a derrota vexatória para o ASA, pela Copa do Brasil, o treinador afirmou que o episódio faz parte do passado, mas não esqueceu de criticar o campo do time alagoano, o qual culpou pela contusão do meia Alex. Sem poder contar com Alex e o meia Lopes, Luxemburgo deve escalar a equipe com três volantes: Galeano, Fernando e Magrão. A principal novidade no meio-de-campo pode ser a estréia de Fernandes, que veio do Figueirense. Nesta sexta-feira, durante o treinamento da equipe no CFZ, clube do ex-jogador Zico, o técnico palmeirense elogiou o ex-atleta do time catarinense. Porém, ressaltou que Juliano também está na briga pela vaga. Confirmado no ataque, ao lado de Itamar, Christian admitiu que ainda não se readaptou ao futebol brasileiro e pediu um pouco mais de paciência à torcida. Ele revelou que o Palmeiras já sabe o segredo para vencer o Bangu e o temido calor carioca: "Precisamos estar bem posicionados em campo e aproveitar os espaços, para nos cansarmos o menos possível." Punição - Enquanto o atacante Muñoz treinava, o diretor de futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, informava que o clube resolveu multar o jogador, por causa da briga com Luxemburgo, na partida contra o ASA (o atleta entrou em campo sem ouvir as orientações do treinador). Informado pelos jornalistas da punição, o colombiano se mostrou reticente e disse ter superado o problema. "Foi um acidente e vou me dedicar ainda mais para superá-lo. Aceito tranqüilamente a decisão da diretoria, apesar de não considerar um erro o que fiz. Era muita vontade de jogar", disse ele. "Sou funcionário do clube, o Vanderlei manda e tenho que obedecer."