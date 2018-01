Calor em Bangu preocupa Levir Culpi O técnico do Botafogo, Levir Culpi, comandou nesta quarta-feira o último jogo-treino antes da estréia no Campeonato Estadual contra o Bangu, domingo, em Moça Bonita. O Alvinegro goleou por 8 a 0 uma seleção de Cordeiro, cidade na região serrana, onde foi realizada a pré-temporada. "O principal foi a movimentação física e o esforço de se jogar os 90 minutos. Foi o máximo que conseguimos para o jogo de domingo", afirmou Levir Culpi. "Mas nenhuma equipe está bem tecnica e fisicamente já que estamos no início da temporada." O treinador acredita que o Botafogo terá dificuldades para vencer o Bangu, principalmente por causa da alta temperatura do bairro carioca.