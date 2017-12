Calor grego faz Fifa reclamar horário A Fifa solicitou nesta segunda-feira ao Comitê Olímpico Internacional (COI) alteração nos horários das partidas de futebol durante os Jogos Olímpicos de Atenas 2004. A entidade máxima do futebol deseja que os confrontos não sejam ao meio-dia da capital grega, devido ao forte calor e altas temperaturas, principalmente no mês de agosto. Segundo o planejamento do comitê organizador dos Jogos, a decisão da categoria masculina está prevista para o dia 28 às 12h, horário local, e a feminina para as 13h do dia seguinte. Como nas edições anteriores, as seleções que participam da disputa precisam convocar 20 atletas com idade olímpica, até os 23 anos, além de outros três sem limite de idade. No feminino, é chamada apenas uma atleta acima dos 16 anos.