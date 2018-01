Calor pode ser o aliado do América O América torce antes entrar em campo contra o Corinthians, no domingo, que o sol apareça forte e haja muito calor, para derrubar o favorito Corinthians, às 11 horas, no Estádio Benedito Teixeira, em Rio Preto. Encerrando a sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista, o time do interior precisa da vitória para garantir sua vaga na segunda fase.