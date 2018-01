Calor prejudica treino do Santos Os jogadores do Santos irão folgar no carnaval, mas até lá vão continuar treinando sob o forte calor que atinge a Baixada Santista. Hoje, o técnico Leão atrasou o treinamento, por entender que os jogadores rendem mais quando a temperatura é mais amena. Ele determinou um treinamento forte de finalizações, pois seu time vem criando muitas oportunidades de gol, que são desperdiçadas por erros de conclusão das jogadas. O treinador confirmou também o interesse de um clube mexicano para um amistoso no dia 6, mas ele entendeu que a data não era interessante. Sobre a situação de Fábio Costa, preferiu não comentar. "Ele me disse que estava perto de assinar e estou tranqüilo em relação a isso". Até o final da tarde de hoje o goleiro não havia assinado o seu novo contrato com o Santos.