Calor preocupa Fluminense para jogo contra o Bangu Depois de treinar nesta terça-feira sob uma temperatura acima 40 graus, os jogadores do Fluminense reforçaram a preocupação com o calor para o jogo contra o Bangu, quarta-feira, no Maracanã. Apesar da partida ser a única do dia no estádio, ela foi marcada para as 16 horas.