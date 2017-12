Calor preocupa o São Paulo em Rio Preto O São Paulo entra em campo amanhã, às 16h para enfrentar dois adversários: o América, com quem divide a liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista, e o forte calor de São José do Rio Preto. Embalar o time agora seria ideal para o técnico Cuca, porque, depois de enfrentar o América, o São Paulo estreará na Copa Libertadores, quarta-feira, em Lima, contra o Alianza, e terá o Corinthians pela frente, no domingo, novamente pelo Paulistão. ?Será um jogo muito complicado porque a gente não conhece como estão os gramados pelo interior?, disse o volante Alexandre, que durante a semana alertou os seus companheiros para o calor que faz em São José do Rio Preto. Segundo o jogador, ?há um vulcão sob o gramado?. Para o jogo dos líderes, Cuca fez três mudanças. Na defesa, colocou Lugano na vaga do suspenso Fabão. No meio-de-campo, lançou mão de Marquinhos em substituição a Vélber. O treinador quer mais criatividade e que a equipe fique mais equilibrada. ?Com o Marquinhos, a equipe fica com mais consistência. Ele (Marquinhos) cai mais pela direita e deixa o time equilibrado. Quero mexer o menos possível no grupo?, disse Cuca. ?Estou tirando o melhor que posso do grupo.? Além dessas duas modificações, alterou Fábio Santos e Gustavo Nery de posição. Nery ficará no meio, enquanto Fábio Santos volta a atuar na lateral-esquerda. ?O mais importante é que eu esteja no time titular, não importa a posição?, diz Fábio Santos. ?Eu estou mais acostumado a essa função de meia. Fiz isso no ano passado. Chego mais nos atacantes?, diz Gustavo Nery. A expectativa da torcida está na dupla de ataque Grafite e Luís Fabiano, que marcaram os sete gols do São Paulo no Campeonato Paulista ? dois de Grafite e cinco de Luís Fabiano. ?Teremos mais um jogo complicado. Será o terceiro fora de casa (os outros foram Portuguesa e Portuguesa Santista). Precisamos não nos desgastar muito por causa do calor e matar o jogo logo?, afirma o atacante Grafite.